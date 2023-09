Canadese toerist rolt in zijn eentje gauwdievenbende in Brussel op

Jette

In Jette zijn vorige maand honderden gestolen goederen ontdekt in een pand dat de uitvalsbasis bleek te zijn van een dievenbende. De hele zaak kwam aan het licht dankzij een Canadese toerist, die een heel weekend hardnekkig doorbracht met het opsporen van de mannen die zijn rugzak hadden gestolen in het Zuidstation.