Spaans voetbalicoon Sergio Ramos legt miljoenenloon naast zich neer en keert na 18 jaar terug naar Sevilla

Ramos brak twintig jaar geleden door bij Sevilla en versierde in de zomer van 2005 een toptransfer naar Real Madrid. Daar groeide hij uit tot absolute sterkhouder in de defensie. Hij speelde 671 wedstrijden bij de Koninklijke en scoorde hierin 101 keer. Ramos won met Real tal van prijzen, waaronder vier keer de Champions League en vijf keer La Liga.

In de zomer van 2021 zat zijn avontuur in Madrid erop en trok hij naar Paris Saint-Germain, waar hij vooral in zijn eerste seizoen veel met blessureleed moest afrekenen en de (Europese) successen van eertijds bij Real niet kon herhalen. Begin juni maakte PSG bekend dat Ramos de club in de zomer ging verlaten. De beenharde verdediger telt maar liefst 180 caps met de Spaanse nationale ploeg, waarin hij 23 doelpunten scoorde.

Bij Sevilla zal Ramos de kleedkamer delen met Dodi Lukebakio, die deze zomer overkwam van Hertha Berlijn, en Adnan Januzaj, die evenwel op een zijspoor is beland. Naar verluidt zal de Spanjaard er 1 miljoen per jaar verdienen terwijl hij in Saudi-Arabië 20 miljoen kon pakken bij Al-Ittihad en zelfs 11 miljoen bij Galatasaray.