Mike (33) overleed bij tragisch arbeidsongeval en laat partner en zoontje na: “Hij droeg zijn gezin op handen”

Mike Vanhove werkte al een jaar voor Agristo en deed er de weekendshiften, zo had hij meer tijd om voor zijn zoontje te zorgen. In de nacht van zondag op maandag ging het echter volledig mis. Collega’s van Vanhove hadden via het monitoringssysteem gezien dat zijn productielijn al een tijdje stil stond. Iemand ging polshoogte nemen en zag dat Mike geklemd geraakt was tussen de transportband. Een collega drukte de noodstop in en verwittigde de hulpdiensten.

Rond drie uur ’s nachts haastte de brandweer zich naar de Ridder de Ghellinkstraat om Mike te bevrijden maar alle hulp bleek te laat te komen. Mike Vanhove overleed ter plaatse. Zijn vriendin Jana Bekaert (26) blijft alleen achter met hun zoontje Liór (1). In oktober zou Mike 34 jaar geworden zijn.

Gezin op handen

“Midden in de nacht stonden er mensen van slachtofferhulp aan de deur die het nieuws kwamen brengen”, zegt Jana overmand door emotie. “Het zal niet evident zijn voor Jana”, neemt haar moeder Carline over. “Ze is nog zo jong. Ze hadden nog al die dromen en wilden nog zoveel doen samen. Gisteren om kwart na vier zagen we Mike nog vertrekken naar zijn werk en nu ligt hij bij de begrafenisondernemer, het is niet te vatten.”

Op sociale media regent het intussen steunbetuigingen van collega’s die niets dan warme woorden over hebben voor Mike. “Ze zeggen wel van de doden niets dan goeds maar ik zou ook echt niets slechts over hem kunnen zeggen. Mike was altijd goedgezind, was een harde werker en droeg zijn gezin op handen. Mijn dochter werkt ook veel en het was niet eenvoudig om opvang te vinden voor hun zoontje. Daarom wilde Mike weekendwerk doen, om in de week meer voor hun kindje te kunnen zorgen. Alles zal nu veranderen.”

Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. De plaats van het onheil werd onder strafrechtelijk beslag geplaatst en het Openbaar Ministerie stelde zowel een gerechtsdeskundige als een wetsarts aan. Ook een sociaal inspecteur van de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse.