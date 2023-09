Bert Schelfhout is derde kandidaat-voorzitter van Open VLD

De 39-jarige Bert Schelfhout, schepen in Deerlijk en gewezen voorzitter van Jong VLD is kandidaat voor het voorzitterschap van Open VLD. Dat heeft hij maandag bevestigd.

Waarnemend voorzitter Tom Ongena krijgt daarmee, na theater- en opiniemaker Vincent Stuer een tweede tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezingen op het partijcongres van 23 september.

Schelfhout wil de partij vernieuwen en benadrukt dat hij niet uit het partij-establishment komt, maar uit de basis. “Ik heb van nul een lokale afdeling opgebouwd in Deerlijk, ik was jongerenvoorziter en was een aantal jaren parlementair medewerker”, zegt hij.

De geloofwaardigheid van de partij moet voor Schelfhout worden hersteld. Daarom moet een nieuwe generatie aan bod komen. Zo wil hij dat alle lijsttrekkers bij de komende verkiezingen nieuw zijn en nog geen mandaat hebben bekleed.

Voorts wil hij inzetten op interne partijdemocratie met meer zeggenschap van de leden. Ze moeten zich online kunnen uitspreken over het regeerakkoord en indien 500 leden een punt op de politieke agenda plaatsen, moeten de parlementsleden daar werk van maken.

Daarnaast moet voor de kandidaat-voorzitter ook de particratie aangepakt worden, niet enkel binnen Open VLD. Hij pleit voor een hervorming van het kiesstelsel, de partijfinanciering en het parlement, zodat de parlementsleden meer slagkracht krijgen.

“Terug naar de essentie”

Schelfhout vindt ook dat de partij werk moet maken van de standpunten in de statuten verankerd zijn. Zo mag Open VLD enkel in een regering stappen als die het overheidsbeslag vermindert. Het begrotingstekort en de schuld moeten beperkt worden tot de Europese normen. Als de regering niet slaagt in die opzet, moet de partij uit de regering stappen.

“We moeten terug naar de essentie. We hebben geen nieuwe ideeën nodig, maar moeten gewoon onze standpunten uitvoeren”, aldus Bert Schelfhout. “Een liberale partij kan in België een grote rol spelen: kijk maar naar het overheidsbeslag of de schuld”, klinkt het nog.