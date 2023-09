Te streng voor hun kinderen volgens België en Nederland, maar in Polen worden ze warm verwelkomd

Een Nederlands echtpaar dat beschuldigd werd van het verwaarlozen van vier kinderen, is na veroordelingen in ons land en in Nederland gevlucht naar Polen. Een rechtbank in dat land ziet geen enkele reden om de vader te arresteren.

Na een melding van kinderverwaarlozing besloten de Nederlandse autoriteiten om de vier minderjarigen in een pleeggezin te plaatsen. Daarop verhuisde het gezin eerst naar Duitsland en vervolgens naar ons land, om tot slot naar Polen te vluchten. In België werd de vader bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, wegens de ontvoering van zijn kinderen. Een Poolse rechtbank heeft echter een Europees aanhoudingsbevel, dat in ons land werd uitgevaardigd, verworpen wegens onvoldoende bewijzen.

Persconferentie

Tijdens een persconferentie in Polen zei Leonard Hermans dat dat land zich niet bemoeit met de levens van “gewone, gelukkige gezinnen”. De oogarts gaf aan samen met zijn vrouw, een advocate, en hun kinderen in Polen te willen blijven. Hij merkte op dat “Nederland een land is dat Polen vaak beschuldigt van schendingen van de rechtsstaat, terwijl het juist Nederland is dat meedogenloos en aanhoudend de rechten van burgers schendt en gezinnen ontwricht”.

De Poolse viceminister van Justitie Marcin Warchoł verklaarde, met de vier kinderen op de achtergrond, dat “deze zaak het bewijs is dat Polen een land is dat het gezinsbeleid bijzonder ernstig neemt en beschermt”. Volgens de conservatieve politicus treedt het gerecht in zijn land wel degelijk op tegen “echt misbruik”, maar zal het geen kinderen scheiden van hun ouders “op basis van valse of anonieme klachten”.