Van Quickenborne ook zelf te zien op beelden van plasschandaal: minister “doet alsof hij plast” en trekt deur van combi open

Het combiplasschandaal dateert van 14 augustus. Tijdens het verjaardagsfeestje van minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) thuis gaan verschillende gasten – allen heel goede vrienden van de minister – naar buiten om tegen de politiecombi te plassen. De combi staat daar ter beveiliging van de minister nadat een eerdere ontvoeringspoging van de minister, door het drugsmilieu, verijdeld was.

Nu is er nieuwe informatie over de zaak binnengelopen. Om 20.39 uur, het is nog licht, gaan er drie gasten naar buiten. Twee urineren tegen de combi, een derde neemt foto’s. De stemming is uitermate uitgelaten. Na de plasbeurt trekken ze de zijdeur van de combi open – die is blijkbaar niet op slot – en nemen ze plaats in de politieauto. Er worden naar hartenlust selfies gemaakt met de duimpjes omhoog.

Op deze foto is te zien hoe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bij aanvang van zijn verjaardagsfeest in augustus zijn aanwezige vrienden toespreekt. Opvallend: iedere genodigde is in het wit gekleed. — © rr

Schop tegen de combi

Om 22.05 uur komt één van de drie plassers opnieuw buiten. Hij plast een tweede keer tegen de combi. Alles is gefilmd door een politiecamera. Om 00.02 uur gebeurt nog eens hetzelfde. Zes uitgelaten gasten van Van Quickenborne komen buiten. De man die al twee keer tegen de combi plaste, plast nu een derde keer tegen de politiewagen. Iemand schopt tegen de combi en nog iemand ‘insinueert’ dat hij tegen de combi gaat plassen.

Om 4 uur is het feest afgelopen. De minister en zijn laatste gast staan buiten aan de combi. Ze wachten op de taxi voor de gast. De twee heren zijn duidelijk boven hun theewater. De minister trekt plots de deur van de combi open. Beide heren lachen hartelijk, zo vernemen we uit goede bron. De minister doet ook alsof hij gaat plassen, zo meldt VRT NWS.

Het parket laat weten dat het onderzoek nog volop loopt en dat ze de verschillende mensen die die avond te zien zijn, proberen te identificeren. Ze zullen vervolgens verhoord worden, waarna beslist zal worden of ze al dan niet vervolgd zullen worden.

Wangedrag

De politievakbonden zijn misnoegd. NSPV heeft zich inmiddels benadeelde partij gesteld. Ook politiemensen in Kortrijk zijn uiterst misnoegd over “het gedrag van de minister en zijn gasten”. “Wij hebben zo hard gewerkt om die man te beveiligen. En dan gebeurt er zoiets respectloos.” “Wangedrag”, vernemen we uit verschillende bronnen. Politievakbond ACV vraagt inmiddels dat de beelden vrijgegeven worden “zodat klaarheid kan worden geschapen”.

Het kabinet van de minister laat weten dat Van Quickenborne bij zijn verklaring blijft die stelt dat hij niet op de hoogte was. “Er zijn vele uren verstreken tussen het laatste incident en de beelden waarop de minister te zien is. De minister bevestigt wel dat hij de deur van de combi geopend heeft om ze goed op slot te doen. Uit andere gebaren afleiden dat hij op de hoogte was, is interpretatie.”