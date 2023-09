Nieuwkomers Félix Lemaréchal en Kazeem Olaigbe spelen zich meteen in de kijker bij Cercle: “Direct gecharmeerd door de aanpak”

Het rijtje begint te lang te worden om op te sommen. Cercle doet tegenwoordig talenten uit de grond komen zoals televisiemaker Wim Lybaert op een kilometer van het Jan Breydelstadion de groenten uit zijn moestuin. Zaterdag was het de beurt aan de Fransman met Ivoriaanse roots, Félix Lemaréchal (20) en Kazeem Olaigbe, ook 20 jaar en Belg met Nigeriaanse roots, om te tonen wat ze in hun mars hebben. Veel, zo bleek bij de eerste kennismaking, want Lemaréchal viel sterk in, liet zich meteen opmerken en pakte uit met een assist bij de tweede goal van Kévin Denkey. Van een glorieuze entree gesproken. Lemaréchal is een huurling van AS Monaco die naar Brugge werd gehaald omdat Abu Francis zes maanden out is. De jonge middenvelder is afkomstig van Tours, maar kwam al vroeg bij eerst Bordeaux en in 2019 in de Academy van AS Monaco terecht. Hij trainde mee met de A-kern onder Philippe Clement, maar werd afgelopen seizoen aan Brest uitgeleend en nu dus aan Cercle.

Lemaréchal kreeg het nummer zes, maar kan naar eigen zeggen even goed of nog beter uit de voeten op de posities acht en tien. Dat kwam zaterdag tegen Westerlo goed tot uiting toen hij een paar keer prima infiltreerde en Denkey dus de tweede goal aanbood. Alvorens naar Cercle te komen informeerde de jonge Fransman zich uiteraard wel eerst. “Ik sprak met Semedo maar ook met Boris Popovic en ze waren enkel maar lovend over Cercle. Ik snap hen, want ik was ook direct gecharmeerd door de aanpak, die heel professioneel is. De accommodatie en omkadering zijn perfect voor mij en het spreekt aan dat ze hier een van de betere, zo niet beste opleidingsclub van Europa willen bouwen.”

Op training werd Lemaréchal meteen geconfronteerd met de hoge intensiteit en de pressing waarmee Cercle zo graag uitpakt. “Helemaal nieuw is dat voor mij niet, want ook de nieuwe coach Adi Hütter wil in Monaco zo trainen.” Lemaréchal speelde medio juli trouwens in de eerste helft tijdens de galamatch nog mee met Monaco tegen Cercle (3-0). “Ook toen al zag ik dat deze ploeg grote mogelijkheden had.”

Beter Cercle dan Standard

Tweede nieuwkomer zaterdag was Kazeem Olaigbe. Ook hij was direct gecharmeerd door de aanpak van Cercle in zijn dossier. Olaigbe is een winger die voormalig technisch directeur Carlos Avina al een tijdje op het oog had. Olaigbe doorliep de jeugdrangen van Anderlecht, waar hij ook op school zat, maar verhuisde in 2019 naar Southampton. De jeugdinternational die bij de nationale jeugd nog met Christiaan Ravych speelde, werd door de Engelse club uitgeleend aan Ross County en vorig seizoen aan Harrogate Town, maar koos nu uiteindelijk voor een contract van vier jaar bij Cercle. Er was ook belangstelling van Standard, maar Olaigbe opteerde voor Cercle.

“Op advies van mijn omgeving en mijn agent omdat zij van mening waren dat dit een beter project is voor mij”, vertelde Olaigbe na de match in afwisselend Nederlands en Engels. “Ik leerde Frans en Nederlands op school in Anderlecht, maar Engels praat toch makkelijker voor mij. Maar iedereen spreekt hier meerdere talen, dat is wel plezant.”

De nieuwste aanwinst stelde zich voor als een winger, bij voorkeur voor de linkerkant, doelgericht en ook een type dat graag een assist of een crossbal verstuurt. Olaigbe toonde dat al tegen Westerlo door een paar keer snel zijn bal af te geven, aan Alan Minda bijvoorbeeld. “Ik ben inderdaad een ploegspeler, maar als het kan, durf ik ook wel mijn kans te gaan. Ik hoop dat ik dat hier bij Cercle de komende tijd vaak kan doen.”