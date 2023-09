Pijnlijke peiling voor Joe Biden: driekwart kiezers vindt president té oud

Liefst 73 procent van de Amerikaanse kiezers vindt dat de 80-jarige Joe Biden te oud is om zich in 2024 verkiesbaar te stellen voor een nieuwe ambtstermijn als president, zo blijkt uit een nieuwe peiling van The Wall Street journal. Opmerkelijk daarbij is dat ook twee derde van de Democratische kiezers die mening toegedaan zijn. En nog opvallend: “amper” 47 procent van de ondervraagden vindt dat zijn Republikeinse rivaal Donald Trump - die toch ook al 77 is - te oud is.

Uit de peiling, die tussen 24 en 30 augustus werd afgenomen bij 1.500 kiesgerechtigde Amerikanen, blijkt ook nog dat amper 36 procent van de kiezers denken dat Biden nog mentaal fit genoeg is om president te zijn (tegenover 46 procent voor Trump).

De ondervraagden oordeelden dan weer dat Trump “minder sympathiek” en “minder eerlijk” overkomt als Biden en een meerderheid beschouwde de acties van Trump na zijn verkiezingsnederlaag als “illegaal”.

Als beide kandidaten het volgend jaar net als in 2020 opnieuw tegen elkaar zullen opnemen, belooft het volgens de peiling alvast een spannende race te worden. Op de vraag wie van beide de volgende president van de Verenigde Staten moet worden, haalden beide heren 46 procent van de stemmen.