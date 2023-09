Michael Verschueren neemt na dertien jaar ontslag uit raad van bestuur Anderlecht

Het was Raad van Bestuur op Anderlecht. Daar kondigde Michael Verschueren aan dat hij stopt als bestuurslid en geen enkele rol meer zal spelen binnen paars-wit. Hij moest daar niet weg en is niet weggestuurd, maar wil zelf meer tijd investeren in zijn voetbalwerk bij de Europese bonden. Michael Verschueren is nu een vooraanstaand lid van de ECA, de European Club Association.

Toch is dit geen voetnoot bij Anderlecht. Voor het eerst sinds 1980 zal er geen Verschueren meer deel uitmaken van de recordkampioen. Zo’n 43 jaar geleden haalde Constant Vanden Stock manager Michel Verschueren weg bij RWDM en Mister Michel dirigeerde paars-wit gedurende 23 jaar naar grote Europese successen. Toen die laatste in 2003 zijn plaats moest laten aan Herman Van Holsbeeck bleef Michel Verschueren in de Raad van Bestuur zetelen en vertegenwoordigde hij ook Anderlecht bij de ECA.

De Zilveren Vos kreeg navolging van zijn zoon Michael binnen de meest gelauwerde club van het land. In 2010 werd Anderlecht omgeturnd van een vzw naar een nv en toen werd Michael Verschueren aandeelhouder en bestuurslid. Ook hij stapte in de ECA en de dag dat Luc Devroe in 2018 de wacht werd aangezegd, trad Verschueren junior ook op het voorplan als sportief directeur van de club. De tijden bleven evenwel woelig en zijn sportieve macht nam opnieuw af waarop hij in 2021 zijn aandelen verkocht aan Marc Coucke. Nu legt Michael ook zijn laatste functie binnen de club neer. Hij was tot voor kort ook ondervoorzitter van de Voetbalbond in naam van de Pro League.

Michael Verschueren eerder dit seizoen tijdens Anderlecht-Westerlo. — © Isosport

Geen rancune

Michael Verschueren zal de voetbalwereld geen vaarwel zeggen. Gezien zijn vele contacten in het Europese voetbal rekent hij erop om actief te blijven binnen de Europese bonden en associaties. Hij vertrekt zonder rancune bij Anderlecht en blijft een trouwe supporter van paars-wit.