Volkswagen wil investeren in fietsleasing

De Duitse autobouwer Volkswagen wil zijn activiteiten uitbreiden tot fietsleasing. Het bedrijf wil een belang nemen in het Nederlandse Bike Mobility Services (BMS), zo heeft het aangekondigd.

VW zit al met het moederbedrijf van BMS, fietsproducent Pon, in autoverhuurder Europcar. VW-topman Oliver Blume wil nieuwe inkomstenbronnen aanboren in duurzame mobiliteit, zei hij maandag naar aanleiding van de opening van een autosalon in München.

BMS is actief in fietsleasing met verschillende merken. VW wil de op een na grootste leasingfirma voor fietsen worden in Europa, zei Blume nog.