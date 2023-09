VIDEO. Surreële beelden na Franse topper: Lyon-spelers minutenlang de les gespeld door supportersleider met microfoon

PSG klimt door de zege naar de tweede plek met acht punten. Lyon is met een punt na vier wedstrijden achttiende en laatste. Bij de thuisploeg stond Ernest Nuamah, de recordaanwinst van RWDM, meteen aan de aftrap. Hij werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Nuamah en co hadden de moed om hun teleurgestelde aanhang te gaan groeten na afloop van de Franse topper. Maar van applaus was geen sprake, integendeel. De leider van de ‘Bad Gones’ (de ultra’s van de club) had de micro van het stadion in zijn handen gekregen en spelde de Lyon-spelers minutenlang de les in het Groupama Stadium.

“Aan jullie, de selectie van Olympique Lyonnais 2023-2024, is deze boodschap gericht”, galmt het door het stadion. “De boodschap is duidelijk: als er leiders in deze kleedkamer zijn, hebben zij niet langer het recht om te zwijgen. Je draagt ​​het shirt van Olympique Lyonnais. Je hoeft je niet te verstoppen en achter je vingers te praten als je ons iets wil vertellen, geen probleem, maar op dit moment luister je naar ons. Jullie zijn degenen het OL-shirt dragen. Anderen vóór jullie hebben het gedragen en verheerlijkt. Je hebt niet het recht om het te vervuilen. Nu de transferperiode voorbij is, is de ploeg er. Wij vragen maar één ding: aan jullie zijde staan. Maar daarvoor zullen jullie het moeten verdienen. We houden van dit shirt, we respecteren het. We willen jullie namen zingen, met respect en met liefde. Maar we verwachten dat jullie onze club respecteren, jezelf volledig geven op het veld en als we dan bittere pillen moeten slikken, dan is dat met opgeheven hoofd. Komaan OL!”