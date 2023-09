Wie beïnvloedt de gang van zaken in het Belgisch voetbal? Wie bepaalt de toekomst? Het Nieuwsblad stelde een top 50 samen van de machtigste mensen in ons voetbal. Vandaag de nummers 50 tot en met 31. Van een omstreden twitterkoning over een talentontdekker tot de bekendste stem in voetballand.