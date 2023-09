Eerder dit jaar nog op de foto met Lionel Messi, nu doodgeschoten: international van Panama op 26-jarige leeftijd overleden

Een voetballer van het Panamese nationale team is om het leven gekomen bij een schietpartij in zijn thuisland. De 26-jarige verdediger Gilberto Hernandez van de eersteklasser Atlético Independiente overleed zondag bij een gewapende aanval op een groep mensen in de Caribische havenstad Colon, aldus de politie van het land op de grens van Centraal- en Zuid-Amerika.

Een vermoedelijke dader werd gearresteerd, zo maakten de autoriteiten maandag bekend. Volgens de beschikbare informatie was de aanval waarschijnlijk het gevolg van ruzies tussen rivaliserende criminele bendes. Zeven andere mensen raakten gewond.

Hernandez vierde zijn debuut in de nationale ploeg afgelopen maart in een oefenwedstrijd tegen Guatemala. Een paar dagen later maakte hij deel uit van het Panamese team tegen Argentinië in de eerste vriendschappelijke wedstrijd van de wereldkampioenen na hun triomf in Qatar. In die wedstrijd (op 23 maart)scoorde superster Lionel Messi, die erna met Hernandez op de foto ging.

De Panamese voetbalbond en - liga betreuren de dood van Hernandez. “In deze moeilijke tijd bieden we onze oprechte deelneming en steun aan de familie en vrienden aan”, klonk het.