“Meghan Markle die buigt voor Queen Kate? Dat gaat nooit gebeuren”

Neen, een Britse comeback van prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zit er niet meteen in, aldus de 70-jarige Morton in het nieuwsprogramma ‘Sunday morning with Trevor Philips’. Volgens Morton, auteur van het boek ‘Diana: her true story’, zullen Harry en Meghan zelfs niet naar het Verenigd Koninkrijk terugkeren als Harry’s broer William en diens echtgenote Kate Middleton op de troon komen. “Meghan die buigt voor Queen Kate? Dat gaat nooit gebeuren.”

Volgens het koninklijk protocol is zo’n buiging wel verplicht. Meghan zou wél moeten buigen voor Kate zodra zij koningin is. “Harry en Meghan willen zich niet langer druk maken om dat protocol. Ze hebben hun leven in Californië, ze hebben hun eigen omgeving, hun eigen invloed en hun eigen bedrijven”, aldus Morton.