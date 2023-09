Flink vervelend voor Open VLD, oppositie vraagt ontslag Van Quickenborne: “Als hij gelogen heeft, moet hij opstappen”

“Ja, ik steun Van Quickenborne nog. Uit de feiten die nu naar boven komen, blijkt dat hij niet betrokken was bij het plasincident. Het is niet omdat hij vier uur later in beeld komt dat hij er iets mee te maken heeft.” Dat zei Open VLD-voorzitter Tom Ongena vlak voor het voorzittersdebat van werkgeversorganisatie Voka. Elders in zijn partij zijn ze er minder gerust op. De Whatsapp-groepen stonden maandagavond roodgloeiend, geven bronnen aan.

“Echt niet goed dat hij er blijkbaar mee stond te lachen”, zegt een liberaal. “Het was echt kinderachtig gedrag”, zegt een andere. “En nu zou hij daar over gelogen hebben? Belachelijk gewoon.” Maar voorlopig staat de positie van Van Quickenborne intern niet in vraag. Op minder dan een jaar van de verkiezingen naast een nieuwe voorzitter ook nog een nieuwe justitieminister moeten zoeken, daar heeft niemand zin in. De vraag is vooral wat dat betekent voor de lijstvorming. Kan Van Quickenborne nog wel een lijst trekken bijvoorbeeld? Want dit verhaal zal hem een hele campagne achtervolgen.

Geen respect

Binnen de federale meerderheid blijven ze op de vlakte. “Ik ben blij dat mijn mensen daar niet waren”, zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “Maar dit is een vraag voor de voorzitter van Open VLD.”

De oppositie houdt zich minder in. “We leven in een rechtsstaat en het parket zal moeten uitmaken of de minister een loopje met de waarheid neemt. Als er gelogen is, dan moet hij gaan”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. Kamerlid Yngvild Ingels voegt toe: “Dit gaat over mensen die hem dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen.”

Bij het Vlaams Belang vinden ze dat de maat vol is en eisen ze nu al het ontslag van Van Quickenborne. “Wij willen dat de videobeelden onmiddellijk vrijgegeven worden en dat Van Quickenborne opstapt. Wie geen respect heeft voor de politie, is het niet waard om minister te zijn”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas.

LEES OOK. Van Quickenborne ook zelf te zien op beelden van plasschandaal: minister “doet alsof hij plast” en trekt deur van combi open