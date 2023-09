Bijna 20 jaar na zijn arrestatie deelt politie schetsen van beruchte seriemoordenaar in hoop nog meer zaken op te lossen

“BTK” staat voor “Bind, torture and kill”, ofwel “Vastbinden, folteren en vermoorden”, de modus operandi waarmee Dennis Rader tussen 1974 en 1991 minstens tien mensen om het leven bracht. Feiten waarvoor Rader jaren geleden al tot tien keer levenslang veroordeeld werd.

Tijdens zijn arrestatie in 2005 werden ook enkele tekeningen aangetroffen die nu voor het eerst vrijgegeven werden. Speurders geloven namelijk dat Rader mogelijk aan nog meer moorden en zaken rond vermiste personen gelinkt kan worden.

Op de schetsen zijn drie verschillende vrouwen te zien. Ze zijn vastgebonden en gekneveld in wat lijkt op schuren waarvan de onderzoekers denken dat ze zich in Oklahoma, Kansas en Missouri zouden kunnen bevinden. Door de beelden te verspreiden hoopt de politie nu op tips. “We hopen dat iemand de unieke kenmerken herkent en ons een mogelijke locatie kan geven”, luidt het bij de politie. “Zelfs als de schuur er nu niet meer is, zouden we het graag weten.”

(lees verder onder de afbeelding)

De politie verspreidde drie schetsen van Dennis Rader. — © Osage County Sheriff Department

Vorige maand werd Rader nog benoemd tot hoofdverdachte van de verdwijning van de in 1976 zestienjarige Cynthia Dawn Kinney in Pawhuska (Oklahoma) en van de moord op de 22-jarige Shaxna Beth Garber in 1990 in McDonald County (Missouri). Onderzoekers geloven dat Rader Kinney mogelijk begraven heeft in een schuur vlakbij de grens tussen Kansas en Oklahoma. Haar lichaam werd nooit gevonden.