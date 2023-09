AA Gent start de competitie met 4 op 6 en trekt zaterdag met vertrouwen naar OH Leuven: “Er is geen enkele ploeg die ons nog onderschat”

In de Super League heeft AA Gent zijn competitiestart niet gemist. De Buffalo’s hielden op de openingsdag kampioen Anderlecht in bedwang. Afgelopen zaterdag werd de uitwedstrijd bij WS Woluwe met 0-2 gewonnen voor de televisiecamera’s van DAZN. De ploeg van coach Jorn Van Ginderdeuren trekt zaterdag met vertrouwen naar OH Leuven, dat met 6 op 6 alleen de rangschikking aanvoert.

De 18-jarige verdedigster Ines Van Gansbeke tekende tegen WS Woluwe voor het tweede Gentse doelpunt. “Het was een andere soort wedstrijd dan tegen Anderlecht. WS Woluwe probeerde in eerste instantie de nul op het bord te houden en speculeerde op enkele uitbraken. Wij gingen goed van start, want klommen al na tien minuten op voorsprong via een doelpunt van Gaëlle Nierynck. We bezondigden ons nadien aan iets te veel slordigheden om een tweede keer te scoren. We maakten het onszelf wel gemakkelijker door kort na de rust onze bonus te verdubbelen. Ik trapte na een afgeweerde hoekschop raak van buiten het strafschopgebied, waarna we de wedstrijd goed onder controle hielden.”

“Het fraaie puntje tegen Anderlecht had niet voor misplaatste euforie gezorgd. Iedereen stond tegen WS Woluwe opnieuw met beide voeten op de grond. AA Gent kwam vorig seizoen bij WS Woluwe niet verder dan een 2-2-gelijkspel. We mochten het gelijkspel tegen Anderlecht niet te grabbel gooien. We beschikken over de jongste spelerskern in de Super League, maar er steekt al veel volwassenheid en maturiteit in onze groep.”

Terug thuis bij AA Gent

Van Gansbeke speelde in de voorbije twee jaar voor OH Leuven, maar keerde deze zomer terug naar haar moederclub. Zij staat zaterdag tegenover haar ex-ploeg. “Ik ben naar Gent teruggekeerd om twee redenen. Vooreerst begin ik in Gent aan mij studie voor leerkracht lager onderwijs aan de Artevelde Hogeschool. Ik woon in Gent waardoor de combinatie met het voetbal goed haalbaar moet zijn. Ten tweede hoop bij ik de Buffalo’s nog meer ervaring op te doen in de Super League. Ik heb bij OH Leuven veel opgestoken en grote stappen vooruit gezet. Mijn ex-ploeg zal net als iedere reeksgenoot op zijn hoede zijn voor ons. Iedereen weet intussen dat AA Gent een niet te onderschatten tegenstander is.”