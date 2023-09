Drie maanden na woningbrand waarbij jonge papa en twee kindjes omkwamen, wordt ook familie getroffen door brand: “Onwezenlijk”

De schade in de woning is groot. — © Chris Bosseloo

Amper drie maanden na de dramatische brand waarbij in een woning in de Fuchsiastraat in Gent Alyas De Burchgraeve (25), samen met zoontje Joshua (4) en dochtertje Lorina (9 maanden) het leven lieten, en waarbij moeder Kyana (22) zwaargewond raakte, heeft het noodlot opnieuw toegeslagen in dezelfde familie. Vorig weekend werden ook de stiefbroer van Alyas en zijn gezin getroffen door een brand in hun huis in Wetteren.

Zaterdag na de middag ontstond in de woning in de Dokter De Bruyckerstraat in Wetteren, waar de stiefbroer van Alyas met zijn vrouw en drie minderjarige kinderen woonde, een brand in de elektriciteitskast. Het gezin zou vanaf oktober verhuizen naar een sociale woning en was dus volop aan het verhuizen. In de garage, waar de brand ontstond, stonden kartonnen dozen, gevuld met kleding en schoolmateriaal van de kinderen, klaar om te verhuizen naar de nieuwe woning. Het vuur sloeg ook daarop over, waardoor de brand uitbreidde. De hitte deed eveneens de hoofdleiding van de waterleiding smelten, waardoor de woning onder water kwam te staan.

Onwezenlijk

Nico Limpens kon gelukkig bij deze brand wél samen met zijn vrouw en drie kinderen van 8, 12 en 15 jaar ongedeerd ontsnappen. “Het is onwezenlijk dat dit nu opnieuw gebeurt”, zegt Luc Limpens, vader van Nico en stiefvader van Alyas. “Midden augustus werd nog een stille mars georganiseerd ter nagedachtenis van Alyas en de kindjes en om iedereen te bedanken die ons bijgestaan heeft in dat drama en nu gebeurt dit opnieuw. We lijken wel voorbestemd voor het noodlot.”

“Mijn zoon ging met zijn vrouw en kindjes naar een sociale woning verhuizen en dus waren ze alles aan het inpakken voor de verhuis. Er stonden beneden al verschillende dozen gestapeld en die hebben vuur gevat. Alles is vernield door vuur, water en rook”, legt de papa van Nico uit. “Afgelopen weekend zijn Nico en zijn gezin opgevangen geweest bij de mama van Nico, maar intussen hebben ze een woning toegewezen gekregen door het OCMW. De woning waar Nico tot zaterdag woonde is tijdelijk onbewoonbaar verklaard”, zegt Luc.

Alles kwijt

“Nico is er nog steeds erg van aangedaan, maar het is een geluk dat er ditmaal geen slachtoffers gevallen zijn. Dat hadden we als familie niet aangekund”, vertelt Luc. “Bovendien zijn zowel mijn zoon Nico als zijn vrouw en de kinderen alles kwijt. Alles is kapot, zowel hun kleren als het schoolgerief van de kinderen. Ze hebben bijna niks meer. De weinige zaken die ze nog hebben staan in een garagebox van een vriend gestapeld tot ze begin oktober in hun nieuwe woning mogen. Op dit moment mogen ze zelfs daar hun spullen nog niet zetten”, vertelt Luc.

“Er zijn mensen die ons voorstelden om een geldinzamelactie te organiseren, maar dat wil Nico niet graag. Als ze een tafel en wat stoelen hebben zijn ze al erg gelukkig. Ze hebben hun leven nog, dat is het belangrijkste”, besluit Luc.

Mensen die spullen hebben om het gezin te helpen zijn welkom om die af te geven in de Acaciastraat 18 in Wetteren.