16-jarige jongen ontvoerd in Brussel: aanvallers duwen sigarettenpeuken uit op zijn lichaam en laten hem naakt achter

Een zestienjarige is in de nacht van woensdag op donderdag ontvoerd in het centrum van Brussel. Hij werd door vier mannen een auto ingesleurd, twee uur later werd hij aangetroffen aan de Brusselse ring: naakt en met brandwonden door uitgeduwde sigarettenpeuken.

De jongeman, 16 jaar oud, werd ontvoerd in of in de nabijheid van een café op de Lemmonierlaan in Brussel. Getuigen zagen hoe vier andere jonge mannen hem met geweld de auto insleurden.

Brandwonden

Twee uur later, ruim na 4 uur ’s ochtends, werd de jongen aangetroffen in de buurt van Westland Shoppingcenter, aan de Brusselse Ring. Hij was naakt en had brandwonden over zijn hele lichaam. Zijn aanvallers hadden meerdere sigarettenpeuken op zijn lichaam uitgeduwd. Ook zijn neus was gebroken, wellicht door een vuistslag in het gezicht.

De jongeman is overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is al bij al stabiel. De daders zijn spoorloos. Wij vernamen dat de zaak zich afspeelt in het Albanese milieu. Het jonge slachtoffer, zelf van Albanese afkomst, zou een prostituee overvallen en mishandeld hebben. Daarop gingen haar pooier en zijn vrienden over tot deze wraakactie. Het parket van Brussel wou maandag geen enkele commentaar kwijt over de feiten.