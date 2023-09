Eerste foto van Russische generaal Soerovikin sinds Wagner-rebellie opgedoken: “Hij leeft”

Er is voor het eerst een beeld opgedoken van de Russische generaal Sergej Soerovikin sinds de Wagner-rebellie in juni. Soerovikin werd na die opstand aan de kant geschoven door president Poetin, op verdenking van (minstens) sympathie voor de plannen van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin.

Soerovikin werd na zijn ontslag niet meer in het openbaar gezien, wat leidde tot speculatie over zijn lot. “Generaal Sergej Soerovikin buiten. Hij leeft, gezond, thuis, met zijn familie, in Moskou. Foto vandaag genomen”, schrijft de Russische journaliste Ksenia Sobchak bij het beeld op Telegram. De foto is echter ongeverifieerd door onafhankelijke bronnen.

Soerovikin werd voor het laatst gezien op de dag van de Wagner-rebellie, toen hij de huurlingen in een video opriep op de wapens neer te leggen. Het was destijds niet duidelijk of hij op dat moment al opgepakt was. Volgens Amerikaanse officials werd Soerovikin na de opstand een tijdlang vastgehouden door de Russische autoriteiten: volgens sommige bronnen werd hij onder huisarrest geplaatst, volgens anderen werd hij opgesloten in de beruchte Lefortovo-gevangenis. Het is ook niet duidelijk of de bewegingsvrijheid van Soerovikin nu – na zijn schijnbare vrijlating – is ingeperkt.

Soerovikin – bijnaam: generaal Armageddon – stond van oktober 2022 tot januari 2023 aan het hoofd van het Russische offensief in Oekraïne, waar hij met name verantwoordelijk was voor de zogeheten Soerovikin-linie: de verdedigingslinie die het Oekraïense tegenoffensief dezer dagen hoofdbrekens bezorgt. Hij had goede banden met de Wagner-groep, wat bij analisten de vraag deed rijzen of hij op voorhand weet had van de plannen van Wagner-baas Prigozjin om op te trekken naar Moskou. Na zijn verdwijning vanop het publieke plan destijds werd gespeculeerd over een bredere zuivering van hogere legerofficieren.