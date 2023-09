Iran sluit waterpark omdat vrouwen geen bedekkende kleding dragen

“Het waterpark Mojhaye Khoroushan is sinds zondagavond gesloten”, aldus manager Mohammad Babaei bij het persbureau Fars. “De autoriteiten hebben het park gesloten vanwege het negeren van de kuisheids- en hidjab-regels.” Het waterpark ligt in de stad Mashhad, de tweede grootste stad van Iran, en is een van de grootste overdekte waterparken ter wereld.

Volgens Babaei hield zijn park zich echter aan de wet, en waarschuwde het bezoeksters regelmatig om de regels te respecteren. Volgens de manager moeten ongeveer duizend werknemers vrezen voor hun baan.

Vrouwen zijn in Iran sinds 1983 verplicht om hun hoofd en nek te bedekken in het openbaar. Daar komt de laatste jaren echter steeds meer protest tegen, zeker na de dood van Mahsa Amini ongeveer een jaar geleden. Die 22-jarige vrouw stierf in politiehechtenis, waarop een golf van protesten volgde.

Het Iraanse regime voert de druk de laatste maanden echter weer op. Zo werden meerdere bedrijven gesloten voor soortgelijke overtredingen, werden er camera’s geïnstalleerd op openbare plaatsen, en werden er meer politiepatrouilles ingezet om overtredingen vast te stellen.