Kleine brand uitgebroken in woonzorgcentrum in Roeselare

In een woonzorgcentrum in Roeselare is dinsdagochtend een kleine brand uitgebroken. “Alle bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond”, aldus brandweerzone Midwest.

De brand ontstond omstreeks 7.30 uur in het woonzorgcentrum aan de Westlaan. Een droogkast in een technische ruimte vatte plots vuur, wat leidde tot serieuze rookontwikkeling. “De brand was snel geblust, maar er was wel heel wat rookontwikkeling. Het medisch interventieplan werd afgekondigd en vier verdiepingen werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond”, aldus brandweer Midwest. De getroffen ruimtes worden geventileerd.

© bfr