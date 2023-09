BNP Paribas Fortis maakte 1,5 miljard euro winst in eerste helft van 2023

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van België, heeft in de eerste helft van het jaar 1,53 miljard euro nettowinst geboekt. Op vergelijkbare basis is dat 14,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt de bank.

De inkomsten stegen met 12 procent tot 5,268 miljard euro. Dat was onder meer te danken aan de “commerciële marge op deposito’s van klanten”. De banken stonden de voorbije maanden nochtans onder (politieke) druk om de rente op hun spaarboekjes te verhogen.

De marge op de leningen aan klanten daalde dan weer door de felle concurrentie. De bank zag de vraag naar hypothecaire leningen met 45 procent dalen. Particulieren en bedrijven beginnen meer druk te voelen door de aanhoudend hoge inflatie en de stijgende financieringskosten, klinkt het.

BNP Paribas Fortis staat voor een belangrijk marketingmoment, door de integratie van de overgenomen bpost bank. De bank herschikt zijn packs. In de plaats van ‘Comfort’ (3,5 euro per maand) en ‘Premium’ (7,5 euro per maand) komen er twee basispakketten die klanten kunnen aanvullen met extra diensten volgens hun behoeften.

Als lanceringsaanbod zullen klanten in 2024 enkel moeten betalen voor het basispakket: ‘Easy Go’ kost 2 euro per maand, ‘Easy Guide’ 5,5 euro per maand. Extra opties zoals een kredietkaart of rekeningverzekering zullen tijdelijk gratis zijn.