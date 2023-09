Toen hij naar VTM kwam, moest hij meteen zijn baard afscheren: nieuwsanker Dany Verstraeten neemt na een carrière van 45 jaar afscheid

Dany Verstraeten zwaait af bij VTM Nieuws, waar hij sinds de eerste uitzending in 1989 al op post was. — © VTM NIEUWS

Hij had er drie jaar geleden al recht op, maar vanavond is het zover: Dany Verstraeten (67) presenteert voor het laatst VTM Nieuws en gaat met pensioen. Na een carrière van 45 jaar op radio en televisie, waarvan 35 jaar bij VTM. Samen met hem overlopen we tien momenten uit zijn leven, van zijn geboorte in Congo tot de publicatie van zijn boek, met een coverfoto gemaakt door zijn vrouw.