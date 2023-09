Antwerp haalt in extremis een linksback: Owen Wijndal wordt gehuurd van Ajax… dat eerder zelf linksachter kocht bij Antwerp

Antwerp heeft in extremis nog een linksback gehaald. Owen Wijndal (23) komt op huurbasis over van Ajax, waar hij overbodig geworden was.

De transfer van Wijndal werd maandagavond afgehandeld, zodat hij nog op de Champions League-lijst kon worden gezet. De deadline om die in te sturen voor de poules was afgelopen nacht. Op de Bosuil waren ze de voorbije dagen, na het uitvallen van een paar verdedigers, dan ook naarstig op zoek naar defensieve versterking. Het was een móéílijke zoektocht, al hebben ze uiteindelijk dus niet vér moeten zoeken. Marc Overmars kent Wijndal heel goed. Hij wilde de Nederlander in het verleden al naar Ajax halen en uiteindelijk is die daar ook voor 10 miljoen euro beland.

Bij de Amsterdammers kon Wijndal zijn prestaties van bij AZ echter niet bevestigen en zo werd hij een jaar later al overbodig. Deze zomer haalden ze op zijn positie onder meer… Gaston Avila (21) van Antwerp. Opvallende moves dus wel: Avila naar Ajax, Wijndal naar Antwerp.