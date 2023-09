Chirurgisch instrument “zo groot als een bord” na 18 maanden gevonden in buik van vrouw

Een Nieuw-Zeelandse vrouw die 18 maanden lang chronische buikpijn had na een keizersnede, blijkt al die tijd te hebben rondgelopen met een chirurgisch instrument “zo groot als een bord” in haar buikholte. Dat meldt The Guardian.

De vrouw beviel in 2020 met een keizersnede in het Auckland City Hospital. Daarbij werd door de behandelende arts gebruikgemaakt van een zogeheten ‘Alexis retractor’, een chirurgisch instrument dat gebruikt wordt om de randen van een insnede open te houden tijdens een operatie.

Een ‘Alexis retractor’ — © Alexis

Dat instrument – nochtans zo groot als een bord – werd na de in greep in de buikholte van de vrouw achtergelaten, een vergissing die door geen van de elf aanwezigen in het operatiekwartier werd opgemerkt. De fout werd ook niet gecorrigeerd bij de controle van de instrumenten na de operatie: de ‘Alexis retractor’ wordt namelijk niet opgenomen op de lijst van gebruikte instrumenten, omdat het instrument slechts half in het lichaam van de patiënt wordt ingebracht tijdens een operatie, en men er dus van uitging dat het onmogelijk is dat het niet opgemerkt wordt bij het einde van een operatie.

De vrouw leed aan chronische buikpijn tot het instrument 18 maanden later werd ontdekt tijdens een CT-scan. De vrouw had op dat moment al meerdere onderzoeken laten uitvoeren in haar zoektocht naar de oorzaak van haar buikpijn, maar de ‘Alexis retractor’ valt niet te detecteren door een gewone röntgenscan.

Onderzoek

De ziekenhuisgroep in kwestie voerde na de ontdekking van het instrument in 2021 een eerste eigen onderzoek uit, en kwam tot de verrassende conclusie dat het niet gefaald had. Een onderzoek van de Nieuw-Zeelandse overheid is nu echter tot een andere conclusie gekomen: “Het kost me weinig moeite om tot de conclusie te komen dat het achterlaten van een chirurgisch instrument in het lichaam van een patiënt ver onder de verwachte standaardnorm ligt, voor die conclusie heb ik het advies van een expert zelfs niet nodig”, klinkt het vernietigend.