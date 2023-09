“Plots waren er vlammen”: Eden (17) moet van brommer springen aan kruispunt

De tiener uit de Diksmuidse deelgemeente Esen zat maandag even voor 15.30 uur in de Boezingestraat te wachten op zijn schakelbrommer Zhenhua DX aan de verkeerslichten bij het kruispunt met de Veurnseweg. “Ik reed van mijn huis in Diksmuide naar mijn oma in de Poperingse deelgemeente Reningelst”, vertelt Eden. “Uit het niets kwamen ineens vlammen uit mijn bromfiets. Ik kon er nog snel van springen en ontsnappen aan het vuur.”

De jongen liep geen verwondingen op. “Tal van omstaanders hielpen blussen met brandblussers en een buurtbewoner kwam zelfs ter plaatse met een tuinslang.”

Brandweer Westhoek rukte nog uit richting het kruispunt. Eens ter plaatse hoefden de brandweermannen enkel na te blussen.