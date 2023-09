Oekraïense elitetroepen getuigen over de offers om door de Russische verdedigingslinie te breken: “90 procent van de jongens hier zal sterven”

De herovering van Robotyne werd eind augustus met veel tamtam aangekondigd door de Oekraïense generaals. “Een mijlpaal”, “een doorbraak” was het. Maar de soldaten aan het front ervaren dat helemaal anders: “Negentig procent van de jongens hier zal ook sterven.”

“Om te kunnen blijven vechten en effectief te zijn, moet je hier achter de dood aanrennen en de dood niet achter je laten rennen.” Aan het woord is de 23-jarige Boyets, lid van de Storm-eenheden ten zuiden van Robotyne. Zijn battalion ‘Skala’ staat in voor de ‘speciale taken’. Lees: niemand staat dichter bij de Russen dan zij.

Wat maakt dat de dood voor hen dagelijkse kost is, weinig geheimen kent en ze daarop anticiperen: “Ik ben bereid om te sterven, alleen omdat het moet.” Boyets’ eenheid alleen al is met 25 procent verminderd sinds het begin van de operaties rond Robotyne. De levensverwachting van de Storm-eenheden is namelijk de kortste van alle eenheden aan het front.

“Negentig procent van de jongens zal hier ook sterven”, voegt een andere jonge vechter er nuchter aan toe terwijl hij en zijn kameraden wachten op orders voor een nieuwe nachtelijke aanval. “We weten het. Ja, we hebben de eerste linie van de Russen doorbroken maar wat heeft het ons niet gekost.”

Soldaten van ‘Skala’ komen Robotyne te voet binnen. — © via REUTERS

Te voet door de mijnen

Hogerop, bij Oekraïense commandanten en Amerikaanse functionarissen klinkt nochtans een heel ander discours, veel rooskleuriger. Afgelopen weekend nog zei de brigadegeneraal Oleksandr Tarnavskiy dat de “weg meer dan open ligt”. President Zelenski gaf aan dat “Oekraïne op weg was om de vijand te verslaan”.

De soldaten zijn voorzichtiger in hun optimisme, verwijzend naar de uitputtende oorlogsvoering en massale verliezen tijdens het drie maanden durende offensief. Want de aanvankelijke hoop dat de operatie uitgevoerd zou worden door Leopard-tanks en Bradley-gevechtsvoertuigen en dat er tegen het einde van de zomer een beslissende impact zou zijn, bleek vals.

“Die Bradleys en Leopards zijn geweldig tot ze een mijn raken en niet meer kunnen bewegen”, zegt Boyets. Waardoor er gerekend wordt op soldaten die door mijnenvelden infiltreren en slechts door man-tegen-man-gevechten de Russische loopgraven vrij kunnen maken. “We kunnen enkel ’s nachts aanvallen, door zelf te stappen. De pantservoertuigen, die komen later.”

Immense verliezen

De 47e Brigade, getraind in Duitsland en uitgerust met die Bradley-panterwagens en Leopard-tanks, werden al voor het offensief begon geprezen door de media. Nochtans was er één groot probleem: ze kregen geen luchtsteun, wat cruciaal is volgens de NAVO-oorlogsdoctrine.

De verliezen zijn na 15 weken dan ook immens. Volgens medische teams bedraagt het aantal slachtoffers maar liefst 50 procent van de totale eenheid.

“Als ik dan mensen hoor die thuis of ver weg op de zetel zitten die zeggen dat het Oekraïense leger met de Bradleys en Leopards de Russen een lesje zullen leren, dan klem ik mijn hoofd tussen mijn handen. En wens ik dat ze naar hier zouden komen om de realiteit van de strijd met hun eigen ogen te zien”, zegt Boyts vlak voor hij opstaat om de bevelen voor de nachtelijke aanval te horen.