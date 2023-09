Vlaams Belang eist ontslag van Rudi Vervoort wegens overlast aan Noordstation

Naar aanleiding van een reportage in het duidingsprogramma Terzake op VRT 1 over de overlast in de wijken aan het Brusselse Noordstation eist Vlaams Belang het ontslag van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Dat heeft de radicaal-rechtse partij maandagavond gemeld in een persbericht.

Vlaams Belang zegt “met verbijstering” naar de reportage van Terzake te hebben gekeken. De partij verwijt Vervoort en de hele Brusselse regering nalatigheid. “Iemand die de situatie zo ver laat komen, geeft niet om deze stad en haar inwoners en is niet geschikt om er nog het gezicht van te zijn”, klinkt het.

Dominiek Lootens, fractievoorzitter in het Brussels Parlement, wil eerstdaags een motie van wantrouwen indienen waarin hij het ontslag van Vervoort vraagt en roept de andere partijen op die mee te ondertekenen. “De Brusselse regering en in het bijzonder de minister-president, blonken de afgelopen jaren uit in afwezigheid. Dat de situatie, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, zo ver is kunnen komen is een slag in het gezicht van élke Brusselaar”, aldus Lootens.