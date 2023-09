Iran houdt al meer dan 500 dagen EU-diplomaat vast

Johan Floderus zit al sinds 17 april vorig jaar opgesloten in Iran. Zweden vroeg dat land maandag om een landgenoot die “willekeurig” wordt vastgehouden vrij te laten, maar gaf daarbij geen details over de identiteit van de man. Eerder op de dag berichtte de New York Times al dat het om de 33-jarige Floderus gaat. Hij werd opgepakt toen hij vanuit Teheran zijn terugvlucht zou nemen, na een reis in zijn vrije tijd. De krant schrijft dat de man wordt vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis. De bevoegde diensten werken “onvermoeibaar” om de vrijlating van de Zweed te verkrijgen, aldus Borrell.

Op 26 mei werd de Belg Olivier Vandecasteele vrijgelaten na 455 dagen in detentie in Iran. Na de bemiddeling van België en onderhandelingen met Iran kwamen ook een Deen en twee Iraans-Oostenrijkse burgers vrij. Volgens cijfers van de Belgische autoriteiten waren begin juni 22 Europese burgers arbitrair opgesloten in Iran.