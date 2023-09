Vijf jaar na gruwelijke beelden riskeert voormalig Hasselts slachthuis geldboete van 80.000 euro

De bal ging aan het rollen toen Animal Rights een filmpje op het internet verspreidde. Op de beelden, gemaakt in de periode tussen 29 juli en 10 augustus 2018, ondergingen kalveren ernstige mishandelingen tijdens het slachten. De dieren werden met de staart en oren getrokken, werden in de anus gepord en kregen elektroshocks met een elektrische prikkelaar, wat verboden is bij niet volwassen dieren.

© Animal Rights

De dierenrechtenorganisatie maakte de beelden nadien over aan de politie en stelde zich burgerlijke partij. Volgens de raadsman van Animal Rights, meester Anthony Godfroid, werd het hoog tijd dat deze zaak voor de rechtbank kwam. “Er werden al sinds 2015 met de regelmaat van de klok overtredingen vastgesteld, waarbij kalveren bij volle bewustzijn werden opgetakeld om ze de keel over te snijden. Maar telkens heeft het slachthuis gewoon een minnelijke schikking van 1.000 euro betaald. Ik zie dat als een afkoopsom en ze hebben dat altijd als kost ingecalculeerd.”

Op de beelden worden de kalveren geschopt, aan de staart getrokken en krijgen ze elektrische schokken tegen het hoofd en de anus. — © Animal Rights

Publieke shaming

Volgens de raadsman van het slachthuis, meester Luk Delbrouck, is het dossier gebaseerd op onrechtmatig verkregen bewijs en moet VanDrie worden vrijgesproken. Hij stelt dat Animal Rights de camera’s in het bedrijf installeerde, waardoor zij het recht op privacy hebben geschonden. Daarom moeten volgens Delbrouck de beelden uit 2018 geweerd worden. “Er waren zelfs sporen van inbraak en de interne camera’s werden afgeplakt zodat ze in alle rust hun materiaal konden installeren.”

Volgens Delbrouck speelt Animal Rights ook geen open kaart over de context van de verspreide beelden. “Men insinueert enorm veel, maar de contextualisering ontbreekt. Zo werd een kalf bij de staart getrokken omdat het met zijn poot vast zat in zijn box. Ze hebben er toen alles aan gedaan om dat dier te bevrijden, maar dat zie je niet in de montage. Het filmpje is ook zo gemonteerd dat het lijkt of dieren meermaals met een pin door het hoofd worden geschoten, maar dat is niet mogelijk omdat zo’n pistool dan herladen moet worden. Animal Rights probeert hier aan publieke shaming te doen naar slachthuizen toe. Anders hadden ze de beelden aan de politie overgemaakt en niet eerst alles op verschillende websites verspreid.”

Juridische fictie

De Hasseltse openbare aanklager volgt wel het standpunt van de dierenrechtenorganisatie en stelt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de beelden niet gemanipuleerd zijn en rechtmatig zijn verkregen. “De camera’s werden geïnstalleerd in een ruimte die voor inspecteurs vrij toegankelijk is. Het recht op privacy in deze bedrijfsruimte overheerst niet op het dierenwelzijn.” Hij eist een geldboete van 80.000 euro.

Volgens meester Godfroid gaan de feiten verder dan de beelden en moet het Hasseltse slachthuis ook zonder de fragmenten veroordeeld worden. “De standaard werkwijze van het bedrijf trok ook op niets. Als de beelden worden verwijderd, doen we aan juridische fictie. Dan moeten we doen alsof het niet gebeurd is, terwijl we allemaal weten wat er gaande was.”

Vonnis volgt op 3 oktober.