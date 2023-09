Franse president Macron pleit voor uniforme kledij op school

In de discussie over de invoering van schooluniformen heeft de Franse president Emmanuel Macron zich uitgesproken voor uniforme kleding. “Er is het uniform en er is uniforme kleding,” zei Macron maandagavond in een interview met Youtuber Hugo Décrypte.

“Zonder een uniform te hebben, kun je zeggen dat je een T-shirt, een spijkerbroek en een jasje aantrekt,” vond de president. “Je kunt dingen hebben die veel acceptabeler zijn voor jongeren, namelijk de uniforme kleding, die geen uniform is en die volgens mij minder streng is vanuit disciplinair oogpunt.”

Het debat over de invoering van schooluniformen is in Frankrijk opnieuw opgelaaid omdat, volgens de autoriteiten, steeds meer meisjes zogenaamde abaya’s dragen op school. Dat zijn enkellange kledingstukken die traditioneel gedragen worden door vrouwen in islamitische landen. Aan het begin van het schooljaar verbood minister van Onderwijs Gabriel Attal het dragen van abaya’s. Hij baseerde zijn beslissing op het al lang bestaande verbod op zichtbare religieuze symbolen op scholen in Frankrijk, dat secularisme hoog in het vaandel draagt.

De vraag of een verbod op abaya’s op scholen legaal is, ligt deze dinsdag voor bij de Franse Raad van State, de hoogste administratieve rechtbank van Frankrijk. Een vereniging voor de bescherming van de rechten van moslims had een spoedprocedure ingediend tegen het verbod.