Gyva Cleaning, gespecialiseerd in uitzonderlijke schoonmaak, wordt overstelpt met opdrachten. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, heeft het Nieuwpoortse bedrijf een tweede vestiging geopend in Retie. “Door eenzaamheid of extreme verzamelwoede neemt het aantal sterk vervuilde woningen toe. Maar bergen vuiligheid en doordringende stank, dat hoort gewoon bij ons werk.”