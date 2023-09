Franse scholen laten bijna 300 meisjes met abaya niet toe

De Franse regering heeft het uit het de Arabische wereld stammende gewaad – dat vooral door islamitische vrouwen wordt gedragen – verboden op scholen, omdat het kledingstuk in strijd is met het karakter van de strikt seculiere staatsinstellingen. Maandag begon het nieuwe schoolseizoen. De meesten gingen toch naar school en trokken daar de abaya voor uit, maar 67 schoolmeisjes weigerden dat en moesten naar huis gaan, aldus onderwijsminister Gabriel Attal.

President Emmanuel Macron heeft het abayaverbod maandagavond nog fel verdedigd. Volgens hem “misbruikt een kleine minderheid het kledingstuk om de islamitische godsdienst te kapen en de seculiere republiek uit te dagen”.

De strenge scheiding tussen staat en godsdienst is voor de Franse staat heilig. Het is al sinds 2004 uitdrukkelijk verboden in onderwijsinstellingen om kledingstukken te dragen waarmee een religieuze toewijding wordt uitgedrukt.