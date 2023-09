Carles Puigdemont wil Spaanse premier Sánchez steunen in ruil voor amnestie voor Catalaanse separatisten

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is bereid interim-premier Pedro Sánchez van de socialistische partij PSOE te steunen, als de Catalaanse separatisten die vervolgd worden, amnestie krijgen. Dat heeft hij verklaard op een persconferentie in Brussel. Zijn partij Junts per Catalunya (JxCat) speelt een cruciale rol in de regeringsvorming in Spanje.

De conservatieve Partido Popular van Alberto Núñez Feijóo won in juli de verkiezingen met 136 zetels. Dat zijn er veel minder dan de vereiste 176 zetels om een absolute meerderheid te halen. Zelfs met de steun van het extreemrechtse Vox, dat 33 zetels binnenhaalde en de enige potentiële bondgenoot is, geraken de conservatieven er niet.

De socialisten van premier Pedro Sánchez eindigen op de tweede plaats, met 122 zetels. Hij wordt echter gesteund door het linkse blok en verschillende kleine partijen. Om een meerderheid te halen, moet hij ook de partij van Puigdemont achter zich weten te krijgen, maar die heeft zich de afgelopen jaren systematisch tegen de linkse regering verzet.

Amnestie

Puigdemont vraagt om de gerechtelijke stappen tegen de pro-onafhankelijkheidsbeweging te staken via een amnestiewet. Hij wordt zelf gezocht door de Spaanse justitie en vluchtte in 2017 naar ons land om vervolging te ontlopen. Zodra aan deze en andere voorwaarden is voldaan, wil Puigdemont onderhandelen om een “historisch akkoord” te bereiken over de toekomst van Catalonië, dat gepaard moet gaan met een referendum over zelfbeschikking.

Puigdemont deed de verklaringen in de marge van een bezoek van Yolanda Diaz, de leider van de extreemlinkse partij en de nummer drie in de regering-Sánchez, aan Brussel. Het was het eerste bezoek van een lid van de Spaanse regering bij Puigdemont sinds hij in 2017 Spanje verliet.

Procedure

De Spaanse koning Felipe VI heeft oppositieleider Alberto Núñez Feijóo aangeduid om te proberen door de parlementsleden tot premier te worden benoemd. De debatten vinden plaats op 26 en 27 september, maar zijn kansen worden klein geschat.

Als Feijóo niet de steun krijgt van 176 parlementariërs (van de 350) volgt een tweede stemronde. Dan heeft hij genoeg aan een meerderheid van de aanwezige parlementsleden. Als hij dan weer verliest, moet de koning een nieuwe kandidaat kiezen. Als er vanaf die eerste stemronde binnen twee maanden geen enkele kandidaat een meerderheid weet te behalen moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.