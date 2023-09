Bondscoach Tedesco verwelkomt 19 Rode Duivels op training: naast Yannick Carrasco ontbreken nog vier veldspelers

Bondscoach Domenico Tedesco mocht dinsdag 19 Rode Duivels, 15 veldspelers en vier doelmannen, verwelkomen op training in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden in en tegen Azerbeidzjan (zaterdag 9 september in Bakoe) en thuis tegen Estland (dinsdag 12 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion).

Naast Yannick Carrasco ontbraken ook Zeno Debast, Arthur Theate, Jan Vertonghen en Loïs Openda tijdens de voor de pers opengestelde eerste 15 minuten van de training in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

Romelu Lukaku, die na een zomer vol transferperikelen recent onderdak vond bij AS Roma en nog een gebrek aan matchritme heeft, voerde zijn troepen aan op het oefenterrein. Yannick Carrasco tekende nog niet present in Tubeke, hij rondde maandag in Saoedi-Arabië zijn transfer van Atlético Madrid naar Al-Shabab af. Debast, Theate, Vertonghen en Openda bleven binnen om te herstellen.

Azerbeidzjan en Estland, waar de Belgen met 0-3 gingen winnen, zijn de kneusjes in de EK-kwalificatiegroep van de Duivels. Ze hebben na drie speeldagen allebei slechts één punt. Zes op zes in de komende campagne is dan ook een must voor de Belgen.

België telt zeven op negen en heeft drie punten achterstand op leider Oostenrijk, dat evenwel een wedstrijd meer gespeeld heeft en nog op bezoek gaat in Zweden. De sleutelwedstrijd om groepswinst zal waarschijnlijk medio oktober in Wenen gespeeld worden.