De Limburgse baksteenfabrikant Vandersanden brengt vanaf volgend jaar als eerste een gevelsteen op de Belgische en Nederlandse markt die tijdens het uitharden 60 kilogram CO₂ opneemt. De nieuwe steen past in de doelstelling van het bedrijf om tegen 2050 volledig CO₂-neutraal te zijn.

De CO₂-negatieve gevelsteen Pirrouet, waar het bedrijf een Europese patent op heeft, wordt in tegenstelling tot klassieke bakstenen niet gebakken in een gasoven, maar hardt uit met behulp van CO₂ uit andere fabrieken. De CO₂ veroorzaakt een reactie (carbonatatieproces), waardoor zich een harde kalksteenachtige steen vormt die voldoet aan de Europese norm voor keramische gevelstenen. De steen bestaat ook voor 80 procent uit reststromen van de staalindustrie, die zo hergebruikt worden.

Voor de productie van de CO₂-negatieve steen heeft Vandersanden op de huidige site in Lanklaar, bij Dilsen-Stokkem, een nieuwe fabriek gebouwd. “In de eerste fase verwachten we zo’n 20 à 30 nieuwe mensen in dienst te nemen”, zegt CEO Rudi Peeters. “Momenteel staan er nog 15 vacatures open.”

20 miljoen stenen

Volgens een eerste indruk van de zaakvoerder lijkt de interesse van het publiek alvast gewekt. “We starten op met een capaciteit van 20 miljoen stenen, maar hopen dat volgend jaar al te verdubbelen.” De prijs van de CO₂-negatieve gevelsteen bevindt zich in de hogere helft van het aanbod.

“Er zijn jaren van hard werk gekropen in het uitwerken van een CO₂-negatieve en circulaire gevelsteen”, zegt Peeters. “We dragen als fabrikant bij aan meer circulariteit en een verlaging van de CO₂-afdruk in de hele bouwsector.” Voor binnenmuren bestaan CO₂-negatieve stenen al langer.