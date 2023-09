Van Quickenborne vraagt aan vrienden om zich te melden aan parket en deelt eigen bewakingsbeelden na plasincident

“De minister is geen voorwerp van het onderzoek en is dan ook niet op de hoogte van waar het parket precies mee bezig is”, klinkt het op het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Ze hebben hem geen enkele vraag gesteld. Wel is hij er intussen uit wie de laatste twee gasten waren die betrokken waren. Hij heeft hen gevraagd om zich te melden bij het parket.”

LEES OOK. Van Quickenborne moet donderdag in Kamer uitleg geven over plasincident op verjaardagsfeest

Van Quickenborne trekt stevig in de tegenaanval nu er nieuwe details uitlekten van wat er zich op zijn verjaardagsfeestje in augustus heeft afgespeeld. Drie van de vrienden van de minister staan op band toen ze tegen de combi plasten. Die stond daar opgesteld voor de bescherming van Van Quickenborne, nadat er bedreigingen waren geuit door de drugsmaffia. De minister zelf is voor alle duidelijkheid nooit beticht van wildplassen tegen de politiewagen.

Bewakingsbeelden

De minister heeft bovendien altijd ontkend dat hij überhaupt op de hoogte was van die gebeurtenissen. Maar uit de nieuwste details bleek dat hij vier uur nadien wel in beeld kwam, “plasbewegingen maakte” en met zijn laatste gast de deur van de combi opende. Van Quickenborne deelde met VTM beelden van zijn eigen bewakingscamera’s om te bewijzen dat daar niets van aan is. “Dus dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als een bepaalde beweging”, zegt hij. “Ik leun achterover. Het gaat over twee seconden.”

Ook onze redactie vroeg de beelden op bij het kabinet van de minister, maar hij weigert die te delen. Donderdag moet hij tekst en uitleg geven over het incident voor de commissie Justitie in de Kamer. Die is op vraag van de oppositie sneller samengeroepen dan gepland.