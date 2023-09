Tiktok opent eerste datacenter in Europa

Het eerste datacenter van de populaire app TikTok in Europa is operationeel en het van oorsprong Chinese bedrijf is begonnen met het overzetten van Europese gebruikersgegevens. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Het datacenter staat in Dublin.

Tot nu toe werden de gegevens van Europese gebruikers van de app bewaard in Singapore en de Verenigde Staten. Vorig jaar kondigde Tiktok een eerste datacenter in Dublin aan.

In westerse landen heerste bezorgdheid dat gegevens via de app bij de Chinese autoriteiten zouden kunnen belanden. Het bedrijf ontkende dat en lanceerde een campagne om politici en gebruikers te overtuigen.

Het datacenter in Dublin is het eerste van drie in Europa. Er komt nog een tweede in Ierland en ook eentje in Noorwegen. Gegevens van Tiktok-gebruikers uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zullen er worden bewaard.

Tiktok beloofde ook dat een Europees veiligheidsbedrijf de datacenters onafhankelijk zal doorlichten. Dat is de Britse NCC Group geworden, meldt het bedrijf.