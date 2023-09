Nieuwkomer Hugo Siquet is volgende rechtsachter uit Luxemburg bij Rode Duivels: “Misschien bestaat er wel een geheim”

Het is opmerkelijk. Als dunst bevolkte provincie van het land levert Luxemburg niet veel spelers voor de Rode Duivels. Maar als ze een speler leveren, is het zonder uitzondering een rechtsachter. Thomas Meunier (geboren in Saint-Ode, 31 jaar, 62 caps) en Timothy Castagne (Aarlen, 27 jaar, 33 caps) zijn de eerdere Luxemburgers/rechtsachters. Daar komt nu ook nog eens debutant Hugo Siquet (Marche-en-Famenne, 21 jaar) bij.

“Ja, misschien bestaat er wel een geheim in Luxemburg”, lacht Siquet. “Ik ken het in elk geval niet. Voor de provincie is het in ieder geval mooi. Ik ben ook blij dat ik bij dit kransje Luxemburgse spelers behoor. Hopelijk volgen er nog meer, maar dat hoeven geen rechtsachters te zijn. Ik heb het er ook al met Thomas Meunier over gehad. Toen ik met Freiburg (vorige club van Siquet, nvdr) tegen Dortmund speelde, kwam hij naar mij toe. Thomas is een geweldige kerel, heel open en heel aangenaam. Met Timothy zal ik hier wel praten. Ik weet dat er meestal een nauwe band bestaat tussen spelers uit de provincie Luxemburg.”

Bondscoach Domenico Tedesco haalde vrijdag Siquet voor het eerst bij de Rode Duivels. “Deze selectie is een beloning voor mijn werk en gemaakte keuzes”, vertelde de wingback van Cercle Brugge dinsdag op een persmoment in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

De speler die door Cercle Brugge gehuurd wordt van SC Freiburg profiteerde van de blessure van Saelemaekers om bij de hoofdmacht aan te sluiten. Bij Cercle Brugge en op het EK voor beloften presteerde hij ook goed, wat Tedesco heeft opgemerkt. “Een uur voor de persconferentie belde de bondscoach me op. Ik was natuurlijk heel blij en fier”, stelde Siquet. “De andere jongens hebben me goed opgevangen. Ik weet niet of ik minuten krijg in de komende matchen. Op de flanken liggen er wel mogelijkheden. De bondscoach heeft me gezegd dat ik hier vooral van moet genieten. Ik wil me tonen op training en daarna zien we wel.”

“Deze selectie is een beloning voor mijn werk en de keuzes die ik gemaakt heb. Ik heb een kleine stap achteruitgezet bij Cercle om er weer bovenop te komen”, zei de voormalige Standard-speler. “Vorig jaar had ik dit niet durven dromen. Ik beleefde een slechte periode bij Freiburg. Gelukkig kwam Cercle Brugge me begin dit jaar halen. Dankzij Cercle ben ik hier.”

Met 12 op 18 staat de Vereniging op een knappe derde plaats in de Jupiler Pro League. Het team van Miron Muslic charmeert met hoge pressing en een offensieve speelstijl. “Het systeem is moeilijk om in de praktijk te brengen, maar het is erg doeltreffend. En het heeft me ook toegelaten opnieuw op het voorplan te treden. We spelen offensief maar ik moet ook veel defensieve loopacties maken. Ik heb veel vooruitgang geboekt qua positionering en agressiviteit. Muslic heeft daar een groot aandeel in”, besloot Siquet.

(lvdw, blg)