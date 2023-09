Lichaam van vermoorde man aangetroffen tussen twee geparkeerde auto’s in Brussel

Het levenloze lichaam van een man zonder papieren is vorige woensdag aangetroffen in de Groendreef, vlak bij het beruchte Maximilliaanpark aan het Brusselse Noordstation.

Volgens wat van het parket vernomen werd, is de man om het leven gebracht door messteken. Zijn identiteit is niet bekend. De dader zou een man van Afrikaanse afkomst zijn die een markante hoed op had. Hij is op dit moment nog voortvluchtig is, zo vernamen we uit goede bron. Het mes waarmee de moord werd gepleegd, is even verderop teruggevonden. Een onderzoeksrechter is aangesteld en een moordonderzoek is opgestart.

Het Maximilliaanpark in Brussel, vlak bij het Noordstation, is al jaren een probleemwijk in Brussel. Vele daklozen en mensen zonder papieren troepen er dag en nacht samen.