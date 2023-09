Spaanse bond verontschuldigt zich aan hele voetbalwereld voor gedrag van voorzitter Luis Rubiales in ‘kusgate’ (en ontslaat coach)

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft dinsdag in een open brief zijn verontschuldigingen aangeboden voor de “enorme schade” die de intussen geschorste voorzitter Luis Rubiales heeft aangericht met zijn acties.

De 46-jarige Rubiales werd door Wereldvoetbalbond FIFA voorlopig voor negentig dagen geschorst voor zijn gedrag na afloop van de WK-finale bij de vrouwen. Rubiales kuste de Spaanse middenveldster Jenni Hermoso na de winst in de finale tegen Engeland (1-0) tegen haar zin op de mond. Hij weigert sindsdien zijn ontslag te geven.

Pedro Rocha, de huidige waarnemend voorzitter van de Spaanse voetbalbond, schreef een brief waarin de organisatie afstand neemt van de acties van Rubiales en aangeeft “beschaamd” te zijn.

“De schade die werd toegebracht aan het Spaanse voetbal, aan de Spaanse sport, aan de Spaanse gemeenschap en aan de waarden van voetbal en sport in het algemeen is enorm”, zei hij. “De acties van de heer Rubiales vertegenwoordigen niet de waarden van de Spaanse bond, noch die van de Spaanse gemeenschap. Zijn acties moeten enkel en alleen aan hemzelf toegeschreven worden. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn acties tegenover de samenleving, tegenover de bestuursorganen in de sport en tegenover justitie. Om duidelijk te zijn: het standpunt van de heer Rubiales is dat van de heer Rubiales. We vinden het vreselijk en voelen ons beschaamd voor de pijn en het leed die deze zaak heeft veroorzaakt.”

Spaanse voetbalbond ontslaat bondscoach

Jorge Vilda is niet langer de technisch directeur en bondscoach van het Spaanse nationale vrouwenvoetbalteam. Dat heeft de Spaanse voetbalbond RFEF, waar de zaak rond de intussen geschorste voorzitter Luis Rubiales blijft nazinderen, dinsdag gemeld.

“De RFEF is dankbaar voor zijn werk aan het roer van de nationale vrouwenploeg en voor zijn rol als sportief verantwoordelijke van de nationale vrouwenteams”, klinkt het in een mededeling. “De RFEF dankt Vilda voor de successen die zijn behaald tijdens zijn ambtstermijn, bekroond met de recente wereldtitel.”

De 42-jarige Vilda loodste de Spaanse voetbalvrouwen vorige maand naar de wereldtitel, maar was voor aanvang van het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland lang niet onbesproken. Nog geen jaar geleden stond het Spaanse vrouwenvoetbal in rep en roer door een protestactie van vijftien speelsters tegenover de bondscoach. De voetbalsters wilden niet meer voor hun land uitkomen zolang Vilda er trainer zou blijven. Volgens de speelsters gebruikte hij trainingsmethodes die te fysiek en emotioneel uitputtend waren. Om die reden trad La Roja op het WK niet met zijn sterkste selectie aan.

De RFEF heeft na afloop van het WK vrouwenvoetbal nog andere katten te geselen, met de zaak rond voorzitter Luis Rubiales. De 46-jarige Rubiales ligt fel onder vuur sinds hij na de gewonnen WK-finale tegen Engeland speelster Jenni Hermoso nadrukkelijk op de mond kuste. De bondsvoorzitter bood voor het incident zijn excuses aan maar weigert voorlopig af te treden. De FIFA startte intussen een tuchtprocedure en hij werd al voor 90 dagen geschorst door het disciplinaire comité.