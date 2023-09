Politie Mallorca treft twee lichamen aan nadat Duitse zeilers vermist raakten

Aan de kust van Mallorca zijn twee lichamen ontdekt. Dat meldt de politie van het Spaanse eiland dinsdag. Het is nog niet duidelijk of het om de twee vermiste Duitsers gaat.

Een 53-jarige vader en zijn 19-jarige zoon gingen op 27 augustus aan boord van de Makan Angin, een zeilschip dat geregistreerd is in Frankfurt. Ze vertrokken van het eiland Menorca en waren onderweg naar Cala d’Or op Mallorca, zo’n 90 kilometer verderop. Ze kozen ervoor om de voorspellingen van slecht weer te negeren. Familieleden verloren in de loop van de dag het contact met hen en waarschuwden de autoriteiten. Een zoekactie op zee en in de lucht, waarbij ook Franse autoriteiten betrokken waren, leverde niets op.

Ondertussen zijn twee lichamen gespot. Een daarvan is al geborgen. Er wordt een DNA-analyse uitgevoerd omdat het lichaam niet meer visueel geïdentificeerd kon worden. Het resultaat van de analyse wordt binnen twee tot drie weken verwacht, aldus de politie.

Passanten ontdekten het eerste lichaam zondagavond in de buurt van de baai van Cala Morlanda. Omdat de zee zo wild was, kon de politie het lichaam niet meteen bergen. Dat de gebeurde een dag later pas, aan de kleine baai Cala Falcó.

Het tweede lichaam werd maandagavond gezien in Porte Cristo, tussen Cala Morlanda en Cala Falcó. Omdat de omstandigheden op zee opnieuw niet gunstig waren, is de politie dinsdag nog steeds bezig met de operatie.