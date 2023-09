Leerling slaat medestudent schedelbreuk in de toiletten na vete over meisje: “Ik werd pas wakker op de intensieve zorgen”

“Het slachtoffer moest nu in de fleur van zijn leven zijn, maar hij is ernstig beperkt”, aldus de Tongerse aanklager - Themabeeld. — © Getty images

Een vete over een meisje ontaardde in een vechtpartij tussen twee leerlingen in de toiletten van een school in Maaseik. Het slachtoffer kwam na een vuistslag ten val en liep daarbij een schedelbreuk op. De beklaagde, ondertussen een prille twintiger, riskeert een werkstraf van 200 uur of een celstraf van twee jaar.

De noodlottige dag vond plaats op 20 november 2019 in Maaseik. Het slachtoffer had via Snapchat berichtjes gestuurd naar een meisje over bijlessen op school. “Ik had nooit problemen met dat vak en omdat zij niet goed kon volgen, stelde ik voor om haar wat uitleg te geven voor het examen. Ik voelde niets voor haar, ik wilde haar gewoon helpen”, sprak het intussen 21-jarige slachtoffer voor de Tongerse rechtbank.

De chatgesprekken tussen hem en het meisje schoten in het verkeerde keelgat bij de beklaagde, die wél een oogje had op de studente. “Hij stuurde me die dag een app’je dat ik naar de toiletten moest komen. Ik dacht dat hij iets wilde bespreken over Chrysostomos, maar toen vroeg hij wat ik met dat meisje wilde. Ik werd nerveus, had een nerveuze grijns op mijn gezicht en mijn benen waren aan het trillen. Ik ben de toiletten uitgelopen, en daarna herinner ik me niets meer. Het werd allemaal zwart en ik werd pas wakker op de intensieve zorgen.”

Hersenbloedingen en schedelbreuken

Volgens de advocaat van het slachtoffer werd de jongeman aangevallen door de jaloerse medeleerling en kreeg hij een harde slag op het gezicht. Omdat hij het bewustzijn verloor, viel hij met zijn hoofd tegen de grond. “Hij had verschillende schedelbreuken en hersenbloedingen. Zijn leven is volledig veranderd. Hij heeft permanente hersenschade op de cognitieve delen van de hersenen. De studies die hij wilde doen aan de universiteit, lukken niet meer.”

De Tongerse procureur tilt zwaar aan de feiten en vraagt een werkstraf van 200 uur of een gevangenisstraf van twee jaar. “Het slachtoffer moest nu in de fleur van zijn leven zijn, maar hij is ernstig beperkt”, klonk het.

Spijt

De raadsman van de beklaagde stelt dat zijn cliënt spijt heeft en is akkoord met een werkstraf. “Op een paar seconden tijd is het leven van deze twee mannen veranderd. Hij heeft enorm veel spijt van wat er gebeurd is en draagt het slachtoffer geen kwaad hart toe. Er is een bemiddelingsgesprek geweest en ze hebben elkaar de hand geschud. Hij heeft onderschat wat zo’n slag kan teweegbrengen, het gebeurde in een flits en hij zal dit heel zijn leven meedragen.”

Vonnis volgt op 3 oktober.