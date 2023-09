Britse vrouw van 83 dumpt 37-jarige echtgenoot en nagelt hem aan de schandpaal: “Hij heeft nooit van mij gehouden”

Een 83-jarige Britse vrouw, die drie jaar geleden plots bekend werd toen ze in het huwelijksbootje stapte met haar 46 jaar jongere Egyptische geliefde, heeft hun relatie beëindigd. In een post op Facebook heeft ze weinig fraaie woorden voor hem over. “Hij is een egoïstische geldwolf.”

In juni 2020 geloofde niemand Iris Jones (toen 80) uit het Britse Weston-super-Mare toen ze familie, vrienden en de pers uitgebreid vertelde over de 34-jarige Egyptische man die ze online leren kennen had. De twee waren smoorverliefd en hadden “geweldige seks”, zei Jones toen. Er was veel kritiek, maar kijk: de twee trouwden en straalden op alle foto’s die sindsdien online van hen opdoken.

Drie jaar later is van die euforie niets mee over. Mohamed Ibrahim, nu 37, is de deur gewezen door zijn echtgenote. In een lange post op Facebook heeft ze dat gemeld aan haar volgers, en gaat ze uitgebreid in op wat gebeurd is tussen de twee. “Ik wil jullie de volledige waarheid vertellen over onze relatie, vanaf de eerste dag waarop hij me een bericht stuurde tot nu”, schrijft ze daar.

Messenger

Dat eerste bericht kwam er via Messenger op 25 juni 2019. “Toen zijn we online vrienden geworden”, schrijft ze. “Hij leek me een vriendelijke kerel en vertelde me van meet af aan dat hij in een gedwongen huwelijk zat en daar vier kinderen waren uitgekomen. Maar hij was aan het scheiden en zei te voelen dat ik iemand was die hem zou begrijpen en met wie hij kon praten.”

Toen hij foto’s van zichzelf stuurde, antwoordde Jones dat hij niet lang single zou blijven. “Een knappe gast als jij, schreef ik hem. Ik vertelde me ook over mezelf, een oude vrouw van 79 jaar met twee volwassen zoons, ouder dan hij en niet ver van mij wonend.” De twee bleven sturen en plots was daar op 10 juli 2019 (twee weken na het eerste bericht, nvdr) een huwelijksaanzoek. Hij had mij nog nooit gezien en ik verklaarde hem gek. Maar hij bleef me met liefde overladen en in november 2019 ben ik naar Caïro gevlogen. Daar ontmoette ik hem. Ik had duizenden ponden mee en heb al zijn schulden afbetaald. Ik ben een maand gebleven en we hebben ons geweldig geamuseerd.”

Derde keer, goede keer

Ze probeerden toen al te trouwen, maar hadden de juiste documenten daar niet voor. “Op de Britse ambassade in Caïro zei een ambtenaar me dat ik Mohamed geen geld mocht geven. Wist hij veel. De tweede keer dat ik ging, heb ik hem 15.000 pond gegeven.” Ook toen lukte trouwen niet. Maar bij haar derde bezoek aan Caïro stapten ze wel in het huwelijksbootje. “Ik had 40.000 pond op mijn bankrekening en gaf mijn kaart elke dag aan Mohamed. We haalden elke dag duizenden Egyptische ponden af om te betalen voor ons leven daar, maar ook voor onze huwelijksreis in Sharm El Sheik.”

Drie maanden bleef ze toen. “Hij zei me: check je rekening nog eens wanneer je op Heathrow landt. Er gaat nog 9.000 pond op je rekening staan. En dat klopte. Mohamed heeft nog nooit een job gehad en had nooit geld. Ik vertelde mensen wel dat we alle uitgaven deelden, maar eigenlijk betaalde ik voor alles.”

Pensioentje

Na nog een paar keer geld overgeschreven te hebben naar hem in Egypte, kwam Mohamed op 14 november 2021 eindelijk toe op Heathrow. Maar het geld dat hij van zijn vrouw gekregen had, bleek allemaal op. Toen begonnen de alarmbellen af te gaan, blijkt uit haar post op Facebook. “Tot hij werk vond, bleek ik overal voor betalen met mijn pensioentje. Ik had genoeg voor eten voor ons beiden.” Tussendoor probeerde Jones wat te sparen, en haar man bleef haar om geld vragen.

Toen ze enkele maanden later nakeek hoeveel ze hem al geleend had, zag ze dat de teller al boven de 40.000 pond stond. “Sindsdien ging het alleen maar achteruit met onze relatie. We hadden meer en steeds toxischere ruzies. Hij werd verbaal gewelddadig. Hij wist dat hij mijn geld niet zou erven en dat stoorde hem heel erg.”

Langzaam begon het te dagen: hij hield niet van haar, hij was bij haar voor haar geld. “Hij vertoonde veel tekenen van narcisme”, aldus Jones. “Ik probeerde mijn huwelijk nog te redden, maar Mohamed wilde niet luisteren. Ik had altijd ongelijk. Op 13 juni van dit jaar, na een zoveelste ruzie, heb ik hem gezegd dat hij weg moest. Het was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit genomen heb, want ik hield écht van Mohamed, maar ik kon niet meer doen alsof alles zou verbeteren.”