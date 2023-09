Vanaf december nachttreinverbinding tussen Berlijn en Brussel

De Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB lanceert in december een tweede nachttreinverbinding naar België: Berlijn-Brussel. Dat staat dinsdag in een persbericht van de maatschappij.

De ‘Nightjet’ van ÖBB spoort al tussen de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en Brussel. In december zal er ook een nachtelijke verbinding opgestart worden tussen Brussel en de Duitse hoofdstad Berlijn. In een eerste fase zouden er drie treinen rijden per week, in de herfst van 2024 zou de frequentie opgeschroefd worden naar dagelijks.

Er rijdt sinds eind mei al een nachttrein tussen Brussel en Berlijn, van de Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij European Sleeper. Die rijdt drie keer per week, via Amsterdam. ÖBB wil vanuit Berlijn via Frankfurt en Keulen naar Brussel rijden.