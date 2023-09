Brent-olie kost voor het eerst sinds november meer dan 90 dollar per vat

De prijs van een vat Brent-olie, die in Europa wordt gebruikt, is dinsdag gestegen tot meer dan 90 dollar per vat. Het is geleden van november vorig jaar dat ruwe olie nog zo duur was.

Aanleiding is de beslissing van Saudi-Arabië om zijn productie nog drie maanden langer te beperken. Rusland op zijn beurt beperkt de uitvoer van ruwe olie tot eind dit jaar. De twee landen zijn de grootste spelers van de alliantie OPEC+. Gevreesd wordt dat de duurdere olie de inflatie een nieuwe opstoot zal bezorgen.

Saudi-Arabië pompt tot en met december één miljoen vaten per dag minder op, zo maakte het staatspersagentschap dinsdag bekend. De productie blijft met negen miljoen vaten per dag op het laagste niveau in jaren. Analisten hadden verwacht dat de productiebeperking nog slechts één maand zou duren.

Rusland op zijn beurt beperkt de export voor dezelfde periode met 300.000 vaten per dag, zo maakte vicepremier Alexander Novak dinsdag bekend. De bedoeling is de stabiliteit en het evenwicht op de oliemarkten te garanderen, klonk het.

Als reactie schoot de olieprijs in Londen 2 procent hoger, tot 90,75 dollar per vat. De Amerikaanse oliesoort WTI werd 1,8 procent duurder, tot 87,13 dollar per vat.