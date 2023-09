Net nu minister Van Quickenborne ervoor zorgde dat smaad tegen de politie strenger wordt bestraft, is daar ‘Plasgate’. Het feestje waarop zijn vrienden tegen een combi urineerden, en hijzelf een wel zeer wankele uitleg geeft. Liegt hij? In onze actuapodcast De Insider schatten we de gevolgen in. “Hij heeft de absolute ontkenning als strategie genomen. Maar dat is een groot risico.”