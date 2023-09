Thorgan Hazard stap dichter bij Anderlecht: Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België

© DeFodi Images via Getty Images

Anderlecht ziet de kansen op een transfer van Thorgan Hazard toenemen. Er is nog niets afgehandeld, maar vanmiddag was er een meeting waarbij er gepolst werd naar de intenties van de flankspeler van Borussia Dortmund. Daarin werd duidelijk dat Hazard openstaat voor een terugkeer naar België en bekijkt of er een deal kan gevonden worden.

Anderlecht is bereid om de speler een contract van vier jaar te bieden. Daarbovenop een heel mooi maar, betaalbaar salaris. Dat zal nog veraf liggen van wat Jan Vertonghen verdient - dat doen ze niet meer op RSCA - maar om de Rode Duivel te overtuigen is Anderlecht wel bereid om er mooie prestatiegerichte bonussen in te zetten gelieerd aan individuele en collectieve prestaties.

Het dossier is niet onrealistisch, maar de clan Hazard bekijkt het nog en wacht welke zetten paars-wit nog doet. Ze moeten ook nog met Dortmund onderhandelen over de transferprijs. Aangezien Thorgan in Duitsland maar één jaar contract meer heeft, wil RSCA ook daar dat de prijs nog een stuk zakt. Vijf miljoen gaan ze niet betalen. Sowieso blijft het een moeilijk dossier om te finaliseren.