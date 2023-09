Britse politie vangt 3,6 meter lange python op straat

De WMP kreeg dinsdag kort na 1.30 uur een telefoontje dat in de stad een gele python op de weg lag. Onder normale omstandigheden schakelt de politie dan de gespecialiseerde dierenorganisatie RSPCA in, maar omdat die niet konden langskomen, gingen een aantal “dappere” agenten dan maar zelf ter plaatse, aldus de verklaring.

Ze slaagden erin om de 3,6 meter lange wurgslang veilig in het politievoertuig te laden. Het dier bracht vervolgens de nacht door bij een dierenarts. Op een foto was te zien hoe drie agenten de slang vasthielden in het licht van een zaklamp. Waar het onfortuinlijke dier vandaan kwam en hoe het op de weg terechtgekomen is, is voorlopig niet duidelijk.

De West Midlands Police maakte van de aankondiging gebruik om een sollicitatie-oproep te lanceren: “Wil u graag een afwisselende baan met elke dag nieuwe uitdagingen? Neem dan vandaag nog een kijkje op onze WMP-jobpagina”, luidde het.